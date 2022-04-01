Верховна Рада ухвалила низку важливих законопроєктів: більшість стосуються війни

Зокрема, встановлені суми винагород за передавання державі ворожої справної техніки.

Верховна Рада України на засіданні 1 квітня ухвалила 21 законопроєкт: деякі – в першому читанні, деякі – в цілому. Це вже п’яте зібрання парламенту від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про ухвалені законопроєкти повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк,

"Традиційно відкрили засідання гімном України та виступом іноземних гостей: президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола", – зазначив народний обранець.

Які законопроєкти схвалила Верховна Рада:

В цілому – законопроєкт 7210 про забезпечення допоміжними засобами реабілітації на осіб, які постраждали від війни.

В цілому – законопроєкт 4147 про введення часткових кваліфікацій, що дасть можливість швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти.

В цілому – 7209 про додаткові підстави звільнення від мобілазації для вагітних жінок-військовослужбовців або у відпустці для догляду за дитиною. Також – одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину.

В цілому – 7180 про вдосконалення засад організації та ведення руху опору.

В цілому – 7217 про закріплення правила, що вступ до територіальної оборони може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах, де безпосередньо ведуться бойові дії.

В цілому – 7226 про безкоштовну медичну реабілітацію та медичну допомогу для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

В цілому – 7229 про встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель – 1 млн дол., танк – 100 тис. дол., бронетранспортер – 50 тис. дол. та інші позиції.

В цілому – 5542-1 про стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни. Також включені норми закону 7224, що прискорить продаж військових облігацій.

У першому читанні – 7232 про підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з Росії.

В цілому – 7234 про чергові податкові зміни: зняття будь-яких обмежень для переходу на 2% систему податків та завезення матеріалів для виготовлення бронежилетів, броньованих авто без ПДВ та мита. Також багато спрощень для бізнесу під час війни.

У першому читанні – 7233 про встановлюється 0 ставки ПДВ на альтернативне моторне паливо та більш широке використання біопалива.

У першому читанні – 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

В цілому – 7228 про зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності.

В цілому – 7221 про допуск державної допомоги під час війни та рік після неї (зараз існують законодавчі обмеження, пов’язанні з конкурентним правом).

В цілому – 7169 про націоналізацію майна громадян та юридичних осіб РФ, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

У другому читанні – 7176 про звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи негайно в умовах війни.

В цілому – 7058 про порядок укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їхнє відрядження до органів прокуратури.

В цілому – 7236 про вдосконалення закону про ТікТокерів. Уточнені терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

У першому читанні – 7172-1 про заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України.

У першому читанні – 7214 про заборону символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України.

У другому читанні – 7192 про особливості оренди державного та комунального майна під час війни.

Нагадаємо, напередодні у Telegram-каналі Верховної Ради був опублікований заклик до поширення в Мережі закликів до виключення Росії з Ради Безпеки ООН та інших основних органів організації.

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