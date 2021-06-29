Верховна Рада схвалила закон про в'язницю за брехню у деклараціях

Верховна Рада схвалила закон про в'язницю за брехню у деклараціях

Він дозволяє позбавляти волі строком до двох років та збільшити штрафи за недостовірне декларування.

ВР України ухвалила законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях за пропозицією президента Зеленського.

Про це стало відомо на засіданні Верховної Ради 29 червня.

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За документ проголосували 315 парламентарів.

Варто зазначити, що раніше Зеленський ініціював цей проєкт закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. Проте під час розгляду у Раді депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, відповідно до яких у декларацію вносяться відомості тільки у разі, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини. Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно, пояснюють в Офісі президента його рішення повернути закон до парламенту.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Зеленський.

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