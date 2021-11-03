Нові кадри: кому монобільшість пропонує посади міністрів

На засіданні парламенту буде присутнім президент України Володимир Зеленський.

У четвер, 4 листопада, у Верховній Раді планують заповнити чотири вакантні посади в уряді, які звільнилися після сьогоднішніх відставок.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

На посади в уряді своїх кандидатів на правах коаліції запропонувала фракція президентської партії “Слуга народу”:

Ірина Верещук претендує на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

претендує на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Юлія Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України;

- на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України; Павло Рябікін - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також у парламенті голосуватимуть за призначення міністром оборони Олексія Резнікова.

Згідно з Конституцією, цю кандидатуру вносить президент України, тож Володимир Зеленський завтра повинен бути на засіданні парламенту.

У порядку денному — ще одне кадрове призначення. На посаду голови апарату Верховної Ради фракція “Слуги народу” рекомендує В‘ячеслава Штучного.

Окрім того, на засіданні Ради заплановано розгляд 16 урядових законопроєктів.

Нагадаємо, на засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” у Верховній Раді у понеділок, 1 листопада, було прийнято низку рішень, які стосуються кадрових призначень.

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