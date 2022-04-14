Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу

Ухвалення постанови стане першим кроком до викриття істинних намірів РФ, її дій щодо знищення українського народу та донесення цієї інформації до міжнародної спільноти задля ініціювання притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Верховна Рада на засіданні 14 квітня ухвалила проєкт постанови 7276, яким визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу.

Таке рішення було ухвалено на закритому засіданні парламенту.

Парламент також у відповідній постанові закликав міжнародну спільноту засудити воєнні злочини та злочини проти людяності, що скоюють російські окупанти.

"Обставини, що передують і супроводжують розв’язання та ведення агресивної війни Російської Федерації проти України однозначно вказують на намір керівництва Російської Федерації знищити Український народ. Напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України В. Путін заперечив існування України як окремої держави і заявив, що Україна є "невід’ємною частиною" Росії та російського "історичного, культурного та духовного простору". Цьому передували й інші заяви В. Путіна про те, що українці – це не окремий народ, а частина російського народу", – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

"Парламент також звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України", – наголошується в постанові.

Постанова надає голові Верховної Ради повноваження звернутися до Офісу генпрокурора, МВС та Мін’юсту щодо невідкладного вжиття заходів для належного документування фактів вчинення російськими військами та політичним і військовим керівництвом геноциду українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів на території України, та ініціювати притягнення до відповідальності усіх винних.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні парламенту було оголошене рішення РНБО про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ як у Верховній Раді, так і загалом.

Читайте також: