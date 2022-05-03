Верховна Рада заборонила діяльність в Україні проросійських партій: як голосували ексчлени "ОПЗЖ"

Верховна Рада заборонила діяльність в Україні проросійських партій: як голосували ексчлени "ОПЗЖ"

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт 7172-1, яким заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За таке рішення проголосували 330 народних депутатів

Щодо голосів членів колишньої "ОПЗЖ", то за таке рішення проголосували 17 народних обранців.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Рада заборонила діяльність проросійських партій (7172-1). 330 голосів", – написав він.

Желєзняк у своєму дописі також поінформував про те, як голосували за цей законопроєкт депутати колишньої партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Ну, по-перше, ніхто правки не підіймав та не блокував. По-друге, "За" проголосувало 17 екс-"ОПЗЖ": 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з "ОПЗЖ", які зараз позафракційні", – написав нардеп від "Голосу".

Нагадаємо, 14 квітня у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

21 квітня нардепи від фракції "ОПЗЖ" створили в парламенті нову депутатську групу, яка отримала назву "Платформа за життя та мир". Очолив її колишній голова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Чому колишнім членам фракції "ОПЗЖ" досі не заборонено займатися громадською діяльністю

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