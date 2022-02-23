Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан: коли, на який період, які обмеження діятимуть

Надзвичайний стан діятиме щонайменше один місяць.
23 лютого під час свого засідання Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил.
За запровадження надзвичайного стану в Україні проголосували 335 народних депутатів.
Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України та можливе військове вторгнення.
Передбачені документом обмеження та заборони одразу запроваджувати не будуть, а залежно від ситуації та потреби. Для цього будуть окремі рішення влади.
Як політичні сили голосували за запровадження надзвичайного стану:
В яких регіонах запроваджено надзвичайний стан:
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- місто Київ
Коли запроваджується надзвичайний стан:
Від початку доби четверга, 24 лютого 2022 року.
На який термін запроваджується надзвичайний стан:
Терміном на 30 діб. Можлива пролонгація.
Запроваджені обмеження та правила надзвичайного стану:
- Встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан (за потреби).
- Обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд (за потреби).
- Посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.
- Заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом.
- Заборона страйків.
- Тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень.
- Запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби).
- Перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.
- Заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої рохзвідки України.
- Заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку.
- Регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипровінювальних пристроїв особистого і колективного користування. Не йдеться про ліцензовані медіа.
- Особливі правила користування зв'язком та передавання інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).
- Порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.