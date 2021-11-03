Верховна Рада звільнила з посад п'ятьох урядовців: які міністерства залишились без очільників

Усі міністри раніше написали заяви про звільнення.

Верховна Рада 3 листопада звільнила з посад одразу п'ятьох урядовців. Так, без очільників залишились Міндовкілля, Мінекономіки, Міноборони, Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

ТСН.ua зібрав в один матеріал усі кадрові рішення нардепів.

Роман Абрамовський

Так, першим з посади звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. "За" його відставку проголосувало 322 нардепи.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головна претензія до роботи Абрамовського — корумпованість екоінспекції в регіонах.

Зазначимо, що Роман Абрамовський у грудні 2020 року вже подавав на розгляд парламенту заяву про відставку, проте тоді Рада зняла це питання з розгляду.

Хто такий Роман Абрамовський

Абрамовський став міністром захисту довкілля і природних ресурсів у червні 2020 року. До цього він працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України Ольги Буславець (від жовтня 2019 року) і заступником у Міністерстві регіонального розвитку Геннадія Зубка (лютий - вересень 2015 року).

Журналісти "Схем" стверджують, що компанія "Київгідромонтаж", яка начебто належить дружині Абарамовського, фігурувала у кримінальній справі НАБУ. Сам міністр раніше був членом наглядової ради цього підприємства.

Олексій Любченко

"За" відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка свої голоси віддали 320 народних обранців. Він не протримався на посаді і пів року. До слова, Олексій Любченко став віцепрем'єром – міністром економіки 20 травня 2021 року. Раніше він обіймав посаду голови Державної податкової служби.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що посаду ж першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка віддадуть заступниці керівника Офісу президента - Юлії Свириденко.

Хто такий Олексій Любченко

Олексій Миколайович Любченко народився 21 вересня 1971 року у селі Орловець Черкаської області. Він з відзнакою закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "Економічне і соціальне планування". Доктор економічних наук, вільно володіє німецькою мовою.

Олексій Резніков

Відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримали 329 народних депутатів. Раніше повідомлялося, що Олексій Резніков очолить Міністерство оборонизамість Андрія Тарана. Натомість Мінреінтеграції замість Резнікова очолить нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Водночас джерела ТСН.ua у "Слузі народу" зазначили, що можливо, Резніков стане не просто міністром оборони, а збереже за собою портфель віцепрем'єра, який очолить і оборонку, і реінтеграцію.

Хто такий Олексій Резніков

Олексію Резнікову 55 років, він родом зі Львова. Отримав юридичну освіту у Львівському університеті ім. І. Франка (фах - правознавство). Потім побудував свою кар'єру адвоката та юриста. Був віцепрезидентом і членом правління Всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України, членом Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Протягом 2008—2014 років був депутатом Київської міської ради VI скликання, куди пройшов від Блоку Миколи Катеринчука. Від червня 2014 року — депутат Київської міської ради VII скликання. Голова комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих. 19 червня 2014 року Резніков був обраний заступником міського голови — секретарем Київської міської ради. Від квітня 2016 року до вересня 2018 року Резніков був заступником КМДА з питань провадження самоврядних повноважень.

Від листопада 2018 року Резніков поновив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс", спеціалізується на альтернативному вирішенні суперечок, включно з винесенням експертних висновків, переговори, фасилітацію, примирення, медіацію, встановлення фактів, попередню незалежну оцінку, досудові наради щодо врегулювання суперечки та підготовку мирових угод.

Крім того, Резніков у 2017 році відповідав з боку КМДА за організацію і проведення пісенного конкурсу "Євробачення" і 2018-го — за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України в Тристоронній контактній групі (ТГК) в Мінську , яка займається врегулюванням конфлікту на Донбасі. Резніков увійшов в підгрупу з політичних питань Мінської ТГК, зайнявши місце Романа Безсмертного.

яка займається врегулюванням конфлікту на Донбасі. Резніков увійшов в підгрупу з політичних питань Мінської ТГК, зайнявши місце Романа Безсмертного. У березні 2020 року став віцепрем'єром та міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій. 1 листопада 2021 року написав заяву про звільнення з посади.

Олег Уруський

Віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського відправили у відставку 342 голосами. Раніше повідомлялося, що тепер Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості замість Уруського очолить голова Митної служби Павло Рябікін.

Хто такий Олег Уруський

Варто зазначити, що Уруський пробув на посаді більше року - Верховна Рада призначила його віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості 6 липня 2020 року. 22 липня Кабінет міністрів створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У 2005-2006 рр. Уруський був першим заступником міністра промислової політики Володимира Шандри. У 2015 році (від 21 січня до 19 серпня) очолював Державне космічне агентство України.

Андрій Таран

І останнім звільнили міністра оборони Андрія Тарана. "За" проголосував 341 нардеп. Раніше повідомлялося, що замінить Тарана на посаді очільника Міноборони Олексій Резніков.

Хто такий Андрій Таран

Андрій Таран став міністром оборони 4 березня 2020 року. У грудні 2015 – квітні 2016 працював на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

квітень — серпень 2015 року: був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі (СЦКК);

вересень — листопад 2015 року: працював у підгрупі з питань безпеки у ТКГ у Мінську.

Зазначимо, що політичну кар'єру Андрій Таран почав не у команді Володимира Зеленського, а у команді Ігоря Смешка. У 2019 році Таран очолював передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка, а на позачергових парламентських виборах балотувався до Верховної Ради за списком партії "Сила та честь".

До слова, вже завтра, 4 листопада, у Раді мають взятись за призначення нових урядовців.

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