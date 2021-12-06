Верховний Суд остаточно виніс вирок Януковичу у справі про держзраду

Згідно з вироком, колишнього президента-втікача Віктора Януковича засудили до 13 років ув'язнення за держзраду.

Верховний Суд залишив у силі вирок експрезиденту-втікачу України Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Апеляцію адвокатів залишили без задоволення.

Про це стало відомо із трансляції засідання суду 6 грудня.

"Суд ухвалив вирок Оболонського райсуду Києва, ухвалу Київського апеляційного суду стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги залишити без задоволення. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає", – оголосив суддя.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року президента-втікача Віктора Януковича засудили до 13 років ув'язнення за держзраду. Його визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України. Зауважимо, пряму провину Януковича у розв’язанні війни та окупації частини Донбасу та Криму прокурорам довести не вдалося. За версією суддів, Янукович лише допомагав Росії, оскільки він нібито міг не знати про ці плани.

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