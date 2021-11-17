Верховний суд відмовив ОП у припиненні розгляду справи Тупицького

Дата наступного засідання поки не призначена.

Велика палата Верховного суду відмовила Офісу президента, який просив зупинити розгляд справи про законність звільнення голови КСУ Олександра Тупицького.

Про це повідомляє РБК-Україна із засідання суду.

Так, у середу, 17 листопада, Велика палата ВС почала розглядати законність указу Зеленського про звільнення Тупицького. ОП попросила суд зупинити розгляд.

Це пов'язано з тим, що в середині жовтня КСУ відкрив провадження про конституційність цього ж указу. Відповідно, на думку ОП, треба спочатку дочекатися рішення у цій справі.

Велика палата не погодилася з цим і відхилила клопотання ОП. Про це оголосив головуючий Всеволод Князєв, зазначивши, що Верховний суд продовжить розглядати справу Тупицького після перерви. Дата наступного засідання поки не призначена.

Нагадаємо:

Напередодні Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Конституційного суду України (КСУ) Олександру Тупицькому. Запобіжний захід склав 45 тис. гривень застави. Також суд відмовив заборонити йому відвідувати КС і носити електронний браслет контролю.

колишньому голові Конституційного суду України (КСУ) Олександру Тупицькому. Запобіжний захід склав 45 тис. гривень застави. Також суд відмовив заборонити йому відвідувати КС і носити електронний браслет контролю. Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) направили до суду ще одну справу стосовно колишнього голови Конституційного Суду України (КСУ) Олександра Тупицького. Його звинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства - Казначейство".

Новини України: Олександру Тупицькому вручили нову підозру

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