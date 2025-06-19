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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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163
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Верх цинізму: Путін переконує, що Росія нібито днями вдарила по "військових заводах" в Києві

Путін цинічно виправдав удари по Києву, назвавши їх “атаками на військові об’єкти”, а не житлові квартали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін відкинув твердження, що Росія нібито знищила житлові квартали в Києві, удар був по військових заводах.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій.

Зібрали для вас цитати російського очільника:

  • Українське керівництво саме розпочало війну, використавши проти мирного населення Донбасу збройні сили, заявив Путін.

  • Демілітаризація України полягає в тому, щоб позбавити її збройних сил, які у майбутньому могли б загрожувати РФ та народу Росії, заявив Путін.

  • Росія добиватиметься поставленої мети в Україні, підкреслив російський диктатор.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.

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