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Верховна Рада може зібратися, щоб "вигнати" Шмигаля: нардеп назвав, хто стане новим прем’єром
За інформацією одного з нардепів, у Раді відбудеться позачергова сесія 7-8 липня. Ймовірно, обговорюватимуть можливу зміну прем’єр-міністра.
Верховна Рада в липні може зібратися на позачергову сесію, щоб розглянути питання зміни прем’єр-міністра та уряду. За інформацією народного депутата України Олексія Гончаренко, депутатам «Слуги народу» надійшло повідомлення про підготовку до позачергової сесії парламенту.
Про це Олексій Гончаренко повідомив у Телеграм-каналі.
Ця терміновість пов’язана з Конференцією з відновлення України (Recovery Conference), яка запланована на 10-11 липня в Римі. Наразі обов’язки прем’єр-міністра виконує Денис Шмигаль, і саме він мав би представляти Україну на цій події.
«Найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі», — зазначає нардеп.
Наступне планове засідання Верховної Ради призначено на 15 липня.
Нагадаємо, світові лідери зібралися на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який розпочався у вівторок, 24 червня, в Гаазі, Нідерланди.
Однією з ключових подій саміту стане запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.