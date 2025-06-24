Верховна Рада може зібратися, щоб "вигнати" Шмигаля: нардеп назвав, хто стане новим прем’єром

Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію

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Верховна Рада в липні може зібратися на позачергову сесію, щоб розглянути питання зміни прем’єр-міністра та уряду. За інформацією народного депутата України Олексія Гончаренко, депутатам «Слуги народу» надійшло повідомлення про підготовку до позачергової сесії парламенту.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Телеграм-каналі.

Ця терміновість пов’язана з Конференцією з відновлення України (Recovery Conference), яка запланована на 10-11 липня в Римі. Наразі обов’язки прем’єр-міністра виконує Денис Шмигаль, і саме він мав би представляти Україну на цій події.

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«Найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І вже вона поїде на конференцію в Римі», — зазначає нардеп.

Наступне планове засідання Верховної Ради призначено на 15 липня.

Нагадаємо, світові лідери зібралися на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який розпочався у вівторок, 24 червня, в Гаазі, Нідерланди.

Однією з ключових подій саміту стане запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

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