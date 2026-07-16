Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів: хто увійшов до уряду

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів / © Ярослав Железняк / Facebook

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Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. За відповідне рішення віддали голоси 264 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Хто очолить новий уряд

Уряд очолив Сергій Корецький. Окрім прем'єр-міністра, до складу Кабміну увійшли:

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Денис Анатолійович Шмигаль — на посаду першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;

Тетяна Василівна Бережна — на посаду віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;

Всеволод Валерійович Ченцов — на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталій Юрійович Безгін — на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

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Матвій Вікторович Бідний — на посаду міністра молоді та спорту України;

Андрій Петрович Бутенко — на посаду міністра освіти і науки України;

Іван Михайлович Вигівський — на посаду міністра внутрішніх справ України;

Тарас Миколайович Висоцький — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;

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Микола Володимирович Калашников — на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталій Олександрович Кім — на посаду міністра у справах ветеранів України;

Олександр Сергійович Кравченко — на посаду міністра економіки та довкілля України;

Віктор Кирилович Ляшко — на посаду міністра охорони здоров’я України;

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Сергій Михайлович Марченко — на посаду міністра фінансів України;

Денис Вячеславович Маслов — на посаду міністра юстиції України;

Денис Валерійович Улютін — на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Оксана Віталіївна Ферчук — на посаду міністра цифрової трансформації України.

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На які посади ще немає кандидата

Наразі у списку міністрів залишаються вакантними дві посади — міністра оборони та міністра закордонних справ. Згідно з процедурою, кандидатури на ці посади мають бути подані на розгляд парламенту окремим поданням президента України.

“Далі пауза і консультації по Міністру оборони. Дуже ймовірно сьогодні вже нічого не буде з кадрових питань”, – написав нардеп.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що призначення нового міністра оборони України залишається невирішеним питанням на тлі кадрових змін в уряді, а ексочільник МВС Ігор Клименко нібито відмовляється переходити на посаду глави оборонного відомства.

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