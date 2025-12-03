Верховна Рада ухвалила держбюджет-2026

Верховна Рада / © Associated Press

Верховна Рада остаточно ухвалила закон про державний бюджет України на 2026 рік. Свої голоси за це рішення віддали 257 народних депутатів.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Голосування на держбюджет на 2026 рік

«Рада прийняла Бюджет на 2026 рік. Точніше популістичний бюджет виборів. ЗА в цілому — 257. Весь популізм та забаганки влади залишились. P.S. Голосував проти», — йдеться у заяві Железняка.

Гончаренко також повідомив, що голосував проти закону про держбюджет на 2026 рік, пояснивши, що в ньому «не закладено підвищення зарплат військових».

Після ухвалення закону нардепи в сесійній залі почали вигукувати: «Ганьба!»

Результати голосування за держбюджет-2026 / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Головні цифри бюджету-2026

Проєкт державного бюджету, підготовлений урядом, передбачає:

доходи у 2,92 трлн грн,

видатки на рівні 4,78 трлн грн,

дефіцит становитиме близько 2,4 трлн грн (або 18,5% ВВП).

Поки що не визначено джерела покриття значної частини нестачі коштів — приблизно 19 млрд дол. (близько 800 млрд грн). Раніше уряд розраховував на репараційний кредит від ЄС, але остаточного рішення щодо фінансування наразі немає.

Витрати на оборону 2026 року закладено на рівні 2,8 трлн грн — це відповідає номінальним показникам оборонного бюджету 2025 року під час подання його до парламенту. Водночас восени парламент збільшив оборонні видатки 2025 року ще на 300 млрд грн, тому фактично передбачені на 2026 рік суми будуть нижчими, ніж у поточному році.

Бюджет-2026 також включає перше від 2023 року підвищення основних соціальних стандартів:

мінімальна зарплата зросте від 8 000 грн до 8 647 грн (+8%);

загальний прожитковий мінімум — від 2 920 грн до 3 209 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб — від 3 028 грн до 3 328 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — від 2 361 грн до 2 595 грн (+9,9%).

Реакція Зеленського на ухвалення бюджету-2026

Президент України Володимир Зеленський подякував усім нардепам, які підтримали державний бюджет на 2026. Глава держави назвав це важливим сигналом стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.

«Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде», — акцентував Зеленський.