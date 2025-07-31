Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ та САП

Верховна Рада України / © УНІАН

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Верховна Рада України 31 липня проголосувала за ухвалення законопроєкту №13533 про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Свої голоси на підтримку документа віддали 331 народний депутат.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання парламенту.

Зауважимо, 30 липня законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ і САП був підтриманий у парламентському комітету з питань правоохоронної діяльності. Член комітету підтримали документ одноголосно без внесення будь-яких змін до тексту.

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Цей законопроєкт раніше на розгляд парламенту вніс президент Володимир Зеленський. До роботи над документом були залучені представники НАБУ та САП, які висловили свою підтримку новій ініціативі.

Зеленський запевнив, що законопроєкт базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів, і що відповідно до документа, ці органи не будуть підпорядковані генеральному прокурору.

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