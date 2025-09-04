ТСН у соціальних мережах

Верховна Рада відновила трансляцію своїх засідань

Рішення про відновлення онлайн-трансляцій засідань повертає прозорість у роботу парламенту.

Верховна Рада України

Верховна Рада України / © Associated Press

Верховна Рада України 4 вересня ухвалила проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляції своїх пленарних засідань.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За проєкт постанови №13719 про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань парламенту проголосували 266 народних обранців.

«Після майже 4-х років „Рада“ відновила свою трансляцію засідань Парламенту. Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому „Рада“ запрацює лише з середини вересня…» — йдеться в заяві Железняка.

Додамо, що згідно з постановою, прямі трансляції відкритих пленарних засідань парламенту здійснює телеканал «Рада».

Постанова також скасовує годинну заборону після закінчення пленарного засідання на новини з Ради, який існував з початку воєнного стану.

Результати голосування за відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Результати голосування за відновлення онлайн-трансляції засідань парламенту / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, в кінці липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що рішення про припинення онлайн-трансляцій засідань парламенту ухвалили самі депутати на початку повномасштабної війни з міркувань безпеки. Зробили це на підставі офіційної постанови. Стефанчук зазначав, що парламент «завжди забезпечує відкритість, але в балансі з безпекою», а журналісти продовжують мати доступ до сесійної зали.

