Верховна Рада звільнила Галущенка та Гринчук з посад

Герман Галущенко. / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції, який фігурує у справі "Мідас".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зауважимо, рішення про відставку Галущенка підтримали 323 депутати. Жодний нардеп не голосував “проти” чи “утримався”.

Виконання обов’язків міністра юстиції України тимчасово покладено на заступника голови Мін'юсту з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Окрім того, 315 депутатів підтримали звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук, яка також фігурує у розслідуванні НАБУ і САП.

Зауважимо, Галущенко 17 липня 2025 очолив Міністерство юстиції, а від від квітня 2021-го був міністром енергетики. Саме під час перебуванням на цій посаді він став фігурантом у справі про корупцію на будівництві захисник споруд в оборонці та енергетиці.

12 листопада Кабінет міністрів відсторонив Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Політик, коментуючи рішення уряду, наголосив, що “повністю погоджується” з рішенням, мовляв, “не тримається за посаду”.

Своєю чергою, міністерка енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Також вона додала, що під час її роботи не було жодних порушень законодавства, та підтвердила, що таких «фактів не може існувати в принципі».

Галущенка також було виключено з РНБО. Того дня Комітет ВРУ з питань правової політики підтримав відставку міністра юстиції та ухвалив рішення винести відповідне питання на розгляд парламенту.

Голосувати за відставку Рада мала напередодні, 18 листопада. Однак депутати фракції “Європейська Солідарність” заблокували трибуну, вимагаючи відправити у відставку весь уряд, а не лише Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук. Сьогодні трибуну парламенту також блокували, але за звільнення міністрів таки проголосували.