Верховний лідер Ірану відреагував на можливе втручання США у війну

Дональд Трамп і Алі Хаменеї / © Associated Press

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, що втручання Сполучених Штатів Америки у конфлікт на Близькому Сході є ознакою “слабкості та нездатності” Ізраїлю.

Про це Алі Хаменеї заявив у повідомленні в мережі Х.

З його слів, лідер США переміщує військові літаки до регіону та зважує свої варіанти. Саме тому, додав він, іранці варто “продовжувати наполегливо працювати”.

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“Сам факт того, що американські друзі (Ізраїлю - Ред.) вийшли на сцену та говорять такі речі, є ознакою слабкості та нездатності цього режиму”, - висловився Алі Хаменеї.

Зауважимо, речник МЗС Ірану Есмаель Багаеї раніше заявляв, що можливе втручання Штатів у конфлікт на Близькому Сході стане приводом “для повномасштабної війни в регіоні”.

Заяви Трампа

На початку нового загострення, після авіаударів Ізраїлю по Ірану 13 червня, Дональд Трамп заявив, мовляв, знав про ці плани Єрусалима. Він закликав Тегеран до переговорів. Мовляв, буде гірше, ніж Іран очікував, якщо угоди не буде.

Втім, протягом останніх кількох днів Трамп розмірковує про заклик до удару по Ірану. Під час спілкування з журналістами у Білому домі він заявив, що має “ідеї щодо того, що робити”. Втім, чи наближаються Штати до завдавання удару, він не відповів.

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Тим часом американські чиновники готуються, що Вашингтон атакує Іран. Bloomberg з посиланням на чиновників пише, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном.

Дата публікації 23:51, 18.06.25 Кількість переглядів 52 Хакери зламали систему державного телебачення Ірану