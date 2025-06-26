Верховний лідер Ірану заявив, що "дав ляпаса Америці" та "розгромив" Ізраїль

Верховний лідер Ірану / © Associated Press

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав іранський народ з “перемогою над США” та заявив, що Тегеран дав “ляпаса Америці”.

Про це аятола сказав у відеозверненні до народу, повідомляє Sky News.

За його словами, лідер американців Дональд Трамп мав продемонструвати “вишуканість”. Однак США “не змогли багато чого досягти”, коли завдали удару по ядерних об'єктах Ірану. Мовляв, усі заяви Вашингтона про успішність атаки перебільшені.

Він заявив про те, що нібито США вступили у війну, “бо відчували, якщо цього не зробити, то Ізраїль буде повністю знищений”. Натомість, висловився Алі Хаменеї, “Ісламська Республіка вийшла переможницею”. Ба більше, додав він, агресія проти Ірану “обійдеться дорогою ціною”.

“Ісламська Республіка дала Америці гучного ляпаса. Вона атакувала одну з ключових американських баз у регіоні, базу Аль-Удейд, і завдала їй шкоди”, — наголосив іранський лідер.

Щодо Ізраїлю, то, за його словами, країна “практично поставлена ​​на коліна та розгромлена ударами Ісламської Республіки”.

Нагадаємо, минулими вихідними США завдали ударів по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Ісфахані та Натанзі. Дональд Трамп заявив, що вони були “повністю знищені”. Американські атаки він назвав “одними з найуспішніших військових ударів в історії”.

Уже на саміті НАТО Трамп вихвалявся своєю участю у припинені вогню на Близькому Сході. Він порівняв американські удари по Ірану з застосуванням ядерних бомб у Японії. Ці дві події, наголосив він, були використані для успішного припинення війн.

Президент США також заявив, що конфлікт Ізраїлю з Іраном вичерпався, і похвалив американських військових. Згадав він і про свою власну роль у посередництві щодо припинення вогню на Близькому Сході.