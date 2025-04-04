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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Верховний Суд України підтвердив право власності британської компанії Premiorri на 100% корпоративних прав української дочірньої компанії Актуально

Британська Premiorri LTD захистила у Верховному Суді України свої корпоративні права 100-відсоткового власника ТОВ "Преміорі" від незаконних зазіхань депутата Київської обласної ради Леоніда Глиняного. Суди відмовили Глиняному у його позові про визнання права власності на частку у статутному капіталі ТОВ "Преміорі", чим підтвердили, що він не має жодних прав на неї та не є учасником цього товариства. Таку остаточну постанову від 24 лютого 2025 року у справі №911/266/22 виніс Верховний Суд України.

"Дана справа тривала майже 5 років і нарешті завершилася ухваленням справедливої постанови Верховного Суду. З 2015 року британська Компанія Premiorri LTD мала частку у розмірі 100% статутного капіталу українського ТОВ "Преміорі" з активами понад 500 млн грн, інвестувала значні кошти в розвиток цього підприємства і була відома як провідний виробник гумових шин. У 2020 році внаслідок своїх зловмисних та шахрайських дій та за допомогою недобросовісного реєстратора, Леонід Глиняний незаконно став учасником ТОВ "Преміорі", формально внісши лише 2000 грн в статутний фонд підприємства з багатомільйонними оборотами. У результаті такої оборудки, яка слідчими органами Національної поліції України розцінюється як протиправна, зловмисна та шахрайська, частка Premiorri LTD зменшилась зі 100% до 20% статутного капіталу, а Глиняний незаконно зареєстрував за собою 80%-ву частку статутного капіталу ТОВ "Преміорі". У подальшому Глиняний сам визначив себе кінцевим бенефіціарним власником та призначив себе директором ТОВ "Преміорі". Це в критичній мірі порушило корпоративні права британської Premiorri LTD як 100-відсоткового законного власника українського ТОВ "Преміорі", а також самого ТОВ "Преміорі", яке незаконо тимчасово перейшло під контроль Глиняного", - повідомили в британський Premiorri LTD.

В 2022 році Глиняний подав позов до Premiorri LTD про визнання права власності на частку у статутному капіталі ТОВ "Преміорі". Захищаючи свої корпоративні права, британська Premiorri LTD також подала проти Глиняного зустрічний позов. Справа неодноразово переглядалась судами різних інстанцій, а 24 лютого 2025 року Верховним Судом у справі №911/266/22 було ухвалено остаточне судове рішення з цього спору на користь Premiorri LTD (Великобританія).

Найвищий судовий орган України встановив, що у результаті незаконного збільшення статутного капіталу за рахунок внеску Леоніда Глиняного компанія Premiorri LTD (через зменшення відсоткового розміру її частки зі 100% до 20%) фактично втратила 80% корпоративних прав щодо Товариства, серед яких, зокрема, і корпоративний контроль над товариством, отримання всього його прибутку, управління товариством тощо. Відтак, таке незаконне та рейдерське збільшення Глиняним капіталу на суму всього 2000 грн призвело до втрати 80-відсоткової частки британської Premiorri LTD в українській дочірній компанії з сотнями мільйонів грн активів.

Також Верховний Суд дійшов висновку, що враховуючи розмір активів ТОВ "Преміорі" за даними фінансової звітності (більше 500 млн грн), додатковий вклад Глиняного у статутний капітал товариства у розмірі 2000 грн є очевидно номінальним, таким, що не мав і за жодних обставин не міг мати будь-якого економічного сенсу, що призвів до "розмивання частки" британської Premiorri LTD. Суд визнав дії щодо збільшення статутного капіталу ТОВ "Преміорі" такими, що не відповідають чинному законодавству, і дійшов висновку, що на день збільшення розміру статутного капіталу ТОВ "Преміорі", номінальний директор не був реальним власником Premiorri LTD, а відтак і кінцевим бенефіціаром ТОВ "Преміорі".

Враховуючи зміст постанови Верховного Суду від 24.02.2025 та рішення Господарського суду Київської області від 21.04.2023 у справі №911/266/22, які набрали законної сили, якими вирішено питання про склад учасників українського ТОВ "Преміорі", розмір статутного капіталу товариства та право власності на нього, визначено британську Premiorri LTD, як 100-відсоткового учасника українського ТОВ "Преміорі", тому відомості ЄДРПОУ щодо ТОВ "Преміорі" про розмір частки Леоніда Глиняного, відсотки його права голосу, відомості щодо нього як кінцевого бенефіціарного власника та директора є недостовірними та не можуть використовуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
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