Весь 2025 рік буде дуже важким: Time про план України у разі перемоги Трампа

За інформацією Time, у Києві сподіваються, що з часом Трамп усвідомить хибність своїх спроб задобрити Росію, але готуються до важкого 2025 року.

Українська влада вже знає, як діяти у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У Києві сподіваються, що з часом він усвідомить хибність своїх спроб задобрити Росію, але готуються до важкого 2025 року.

Про це йдеться у статті Time.

Перемога Дональда Трампа може означати, що його історія поваги до автократів, таких як Володимир Путін, і його трансакційний підхід до зовнішніх справ може призвести до катастрофи. для України, пишуть у виданні. Але не всі прогнози такі жахливі, як можна було очікувати.

Увесь 2025 рік буде дуже важким

"Перші вісім-десять місяців, практично весь 2025 рік, будуть дуже важкими", – сказав TIME високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

На його думку, Трамп, швидше за все, скоротить допомогу Україні та підштовхне Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде сильно спотворена на користь Росії. Як і попередні президенти США, Трамп також може домагатися перезавантаження відносин із Володимиром Путіним на початку свого терміну.

"Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти", – каже український чиновник. Що важливіше, додає він, Трамп з часом зрозуміє, "що Путіну наплювати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче бути маріонеткою Путіна".

Українські політичні еліти покладають надії на другий термін Трампа

У Time стверджують, що серед українських політичних еліт надії на другий термін Трампа набирають популярності в останні місяці.

"Частково вони є результатом тенденції серед команди Зеленського виявляти можливості та демонструвати впевненість, незалежно від того, наскільки похмурою є їхня ситуація. Але їхній погляд на Трампа також сформував кипляче розчарування в Києві тим, як президент Байден відреагував на війну", – йдеться у статті.

Протягом останніх двох років Зеленський та його команда часто скаржилися, що відповідь США на російське вторгнення була надто повільною за Байдена, надто нерішучою та надто побоювалася російської ескалації. Все більше з них вважають, що якщо Трамп прийде до влади і вирішить в якийсь момент допомогти Україні, підтримка США стане більш потужною.

Серед тих, хто висловив цей прогноз – був Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр Британії, який нещодавно зустрічався з Трампом на з’їзді Республіканської партії.

"Поспілкувавшись із Дональдом Трампом , я як ніколи переконався, що він має силу та хоробрість, щоб це виправити, врятувати Україну, принести мир – і зупинити згубну заразу конфлікту", – написав Джонсон у статті, опублікованій в п'ятницю в Daily Mail.

"Що б не говорили деякі інші республіканці про Україну в минулому, я вважаю, що Трамп розуміє реальність: поразка України буде масштабною поразкою Америки", – вважає колишній британський прем'єр.

На думку українського співрозмовника видання, Трампа може переконати той факт, що військово-промисловий комплеку США отримає величезні прибутки від подальшого виробництва зброї для України.

"Вони можуть пояснити [Трампу], чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в червоних штатах (штатах, які підтримують республіканців – Ред.), – каже високопоставлений чиновник. "Це створює робочі місця. Це підтримує економіку".

За інформацією Time, Майк Помпео, який працював директором ЦРУ та держсекретарем під час першого терміну Трампа принаймні двічі цього року зустрічався з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, одного разу похваливши його як "великого друга".

Нагадаємо, син Трампа насміхався з Зеленського після рішення Байдена знятися з виборів.

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