Весь Донбас в обмін на частини Херсонщини і Запоріжжя?: Зеленський прокоментував

Зеленський прокоментував вимоги Кремля щодо повного відступу України із Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Росія і Путін продовжують вимагати, аби Україна добровільно поступилася на користь окупантів всією територією Донецької та Луганської областей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Думка «рускіх» не змінилася. Вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі Сходу — а саме з Донбасу. Повністю з Донецької та Луганської областей», — сказав глава держави.

Президент наголосив, що його позиція в цьому питанні не змінилася — він проти поступок агресорові.

«Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу. Ми розуміємо, що пан Віткофф просто передає, що Росія має на увазі. Це не означає, що це його точка зору. Принаймні він так це говорить. Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження», — розповів Зеленський.

Він пригадав, як пояснював американцям, чому російські заяви про начебто «волевиявлення» жителів Донбасу приєднатися до РФ є брехнею. Президент нагадав, що спочатку була окупації, а вже потім — так званий «референдум» під дулом автоматів.

«Причому я кажу, що ці сигнали „рускіх“ настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим „референдумом“ минуло 10 років. Ви розумієте, в чому не збігається? Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель», — пояснив глава держави.

Також Зеленський прокоментував інформацію, що нібито росіяни в обмін на вихід України з Донбасу готові вийти з частини Херсонської та Запорізької областей.

«Під час цих розмов хотілося зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни. Поки чіткої позиції немає», — підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією FT, на зустрічі у Білому домі Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням України».

Раніше Володимир Зеленський розповів, чому не в захваті від ідеї провести переговори у Будапешті та чому не довіряє Орбанові.

