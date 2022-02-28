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"Весь світ спостерігає за вами": постпред США в ООН звернулася до військових РФ і нагадала, що їх притягнуть до відповідальності за злочини в Україні

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"Весь світ спостерігає за вами": постпред США в ООН звернулася до військових РФ і нагадала, що їх притягнуть до відповідальності за злочини в Україні

Associated Press

"Ми не залишимо подібні дії безкарними», - наголосила представниця США.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російські військові, які вбивають людей і руйнують міста в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, всі їхні дії документуються.

Про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, - пише Укрінформ. 

"Російським офіцерам і солдатам я скажу таке: весь світ спостерігає за вами, документуються всі фото, відео, і ви будете покарані за свої діяння. Ми не залишимо подібні дії безкарними", - наголосила представниця США.

Вона закликала всіх членів ООН відреагувати на вбивства Росією людей в Україні, підтримати виряджання гуманітарної та військової підтримки в Україну, а також усім разом притягнути Росію до відповідальності як агресора.

Постпред США назвала нинішній момент "незвичайним", який потребує надзвичайної відповіді на загрозу міжнародній системі. Вона закликала інші країни "зробити все необхідне, щоби допомогти Україні та її народу".

Томас-Грінфілд також назвала заяву Путіна про переведення ядерних сил РФ у підвищену готовність "ще одним кроком, спрямованим на ескалацію". За її словами, це сталося попри те, що Росія напала на неядерну державу, а НАТО не загрожує їй нападом та не збирається воювати проти неї в Україні.

"Ми закликаємо Росію вгамувати її небезпечну риторику щодо ядерної зброї. Це питання зачіпає всіх держав-членів", - наголосила представниця США.

Як поводять себе російські військовослужбовці, які атакували Україну

Як поводять себе російські військовослужбовці, які атакували Україну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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