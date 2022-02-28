"Весь світ спостерігає за вами": постпред США в ООН звернулася до військових РФ і нагадала, що їх притягнуть до відповідальності за злочини в Україні

"Весь світ спостерігає за вами": постпред США в ООН звернулася до військових РФ і нагадала, що їх притягнуть до відповідальності за злочини в Україні

"Ми не залишимо подібні дії безкарними», - наголосила представниця США.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російські військові, які вбивають людей і руйнують міста в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, всі їхні дії документуються.

Про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, - пише Укрінформ.

"Російським офіцерам і солдатам я скажу таке: весь світ спостерігає за вами, документуються всі фото, відео, і ви будете покарані за свої діяння. Ми не залишимо подібні дії безкарними", - наголосила представниця США.

Вона закликала всіх членів ООН відреагувати на вбивства Росією людей в Україні, підтримати виряджання гуманітарної та військової підтримки в Україну, а також усім разом притягнути Росію до відповідальності як агресора.

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Постпред США назвала нинішній момент "незвичайним", який потребує надзвичайної відповіді на загрозу міжнародній системі. Вона закликала інші країни "зробити все необхідне, щоби допомогти Україні та її народу".

Томас-Грінфілд також назвала заяву Путіна про переведення ядерних сил РФ у підвищену готовність "ще одним кроком, спрямованим на ескалацію". За її словами, це сталося попри те, що Росія напала на неядерну державу, а НАТО не загрожує їй нападом та не збирається воювати проти неї в Україні.

"Ми закликаємо Росію вгамувати її небезпечну риторику щодо ядерної зброї. Це питання зачіпає всіх держав-членів", - наголосила представниця США.