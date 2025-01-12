"Весь світ визнає цю реальність": радник Трампа не вірить у повернення окупованих територій

Волтц висловив сумнів, що росіян вдасться вигнати геть з усієї окупованої території України, включно з Кримом.

Майк Волтц – майбутній радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, вважає, що Україні не вдасться повернути всі окупованій Росією території.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News

"Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі. Навіть Крим, президент Трамп визнав цю реальність, і я вважаю, що це було величезним кроком вперед, що весь світ визнає цю реальність", – говорить радник Трампа.

Тому Волтц вважає, що не можна дозволити війні в Україні "загострюватися таким чином, що затягне весь світ.

"Ми вже бачимо Північну Корею (залучення Росією солдатів КНДР у боях проти ЗСУ – Ред). Ми бачили певні заяви з Південної Кореї. Ця річ може розширюватися, і це те, що ми повинні зупинити", – підсумував він.

Раніше Майк Волтц відповів, коли відбудеться зустріч Трампа з Путіним.

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