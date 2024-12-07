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Ветеран армії США назвав умову, за якої Трамп озброїть Україну

Ветеран армії США назвав умову, за якої Трамп озброїть Україну

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Трамп може бути дуже-дуже мстивим, вважає МакБет.

Обраний президент США Дональд Трамп може передати Україні все необхідне їй озброєння. Втім, для цього є одна умова.

Про це повідомив ветеран американської армії та OSINT-аналітик Раян МакБет, повідомив "24 Канал".

"Думаю, що, найімовірніше, відбудеться такий сценарій. Представники Трампа, наприклад, колишній генерал Келлог, звернеться до Путіна і запитає про припинення вогню. Вони звернуться до Зеленського, який скаже: "Так, ми хотіли б припинення вогню і вступити в НАТО". Тоді Путін відмовиться, і, коли це станеться, президент Трамп буде дуже злий. Тому що він обіцяв закінчити війну за 24 години, але Путін змусив його виглядати дурнем. І тоді я вірю, що він віддасть усі системи озброєння Україні, про які вона проситиме", - висловився МакБет. 

На його думку, Трамп може бути дуже-дуже мстивим, особливо якщо хтось скористається його добротою:

"Тому я легко можу уявити, як Трамп за пару тижнів почне озброювати Україну до того рівня, на який вона заслуговує. І навіть до тих рівнів, яких боялася адміністрація Байдена".

Нагадаємо, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина готова допомагати Трампу у досягненні миру в Україні. З його слів, після президентських виборів у США завершення повномасштабної війни в Україні має вигляд як ніколи близький, хоча ризик ескалації, залишається дуже високим. 

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Дональд Трамп. / © Associated Press
Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

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