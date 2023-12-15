Вето Орбана на багатомільярдну допомогу Україні та деталі початку переговорів про вступ у ЄС: головні новини ночі 15 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- "Після цього кроку ще будуть наступні": Зеленський прокоментував рішення про початок переговорів про вступ у ЄС Читати далі –>
- Зеленський подякував країнам за пакети підтримки: перелік держав, які нададуть допомогу Читати далі –>
- Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від ЄС Читати далі –>
- У Європейській раді переконані, що Україна все одно отримає гроші, попри угорське вето Читати далі –>
- У Європі представили висновки про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС: документ Читати далі –>
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