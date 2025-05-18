Вето Орбана на євроінтеграцію України: у ЄС відповіли, чи знайдуть шляхи його подолання

Віктор Орбан / © Associated Press

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Євросоюз знайде шляхи, щоб подолати будь-які перепони, які Угорщина та Словаччина можуть намагатися створити для ЄС та України. Щобільше, попри заяви проти Європейського Союзу чи навіть такі, що, на перший погляд, виглядають як підтримка російської політики, — є важливі сигнали, на які варто зважати.

Про це заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю “Еспресо”

Єврокомісара запитали про деякі дії прем'єрів Угорщини та Словаччини щодо України на рівні ЄС.

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"Це давно відома проблема, і я цілком переконаний, що Європейський Союз знайде спосіб подолати, зокрема, вето Віктора Орбана на європейську інтеграцію України. По-друге, потрібно визнати, що попри всю популістську риторику, яку ми чуємо, — заяви проти Європейського Союзу чи навіть такі, що, на перший погляд, виглядають як підтримка російської політики, — є важливі сигнали, на які варто зважати", — сказав єврокомісар.

Він навів приклад, коли Угорщина звернулася до Європейської комісії з проханням дозволити збільшити оборонні витрати на 1,5%. Це свідчить про прагнення посилити власну обороноздатність. І тут виникає логічне питання: проти яких загроз вони готуються оборонятися?

“Схоже, у Будапешті також усвідомлюють, що російська загроза є реальною і стосується не лише країн Балтії чи Польщі, а потенційно й Угорщини, Словаччини чи Румунії. Ми добре розуміємо, якою є їхня позиція, і, безумовно, знайдемо шляхи, щоб подолати будь-які перепони, які вони можуть намагатися створити для нас і для України. Адже для нас очевидно: майбутнє Європи, як і зміцнення нашої спільної безпеки, можливе лише за умови спільного руху з Україною", — підсумував Кубілюс.

Як зауважувалося раніше, європейські розвідки стверджують, що через три-п’ять років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО.

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За словами Кубілюса, ці попередження розвідувальних служб країн-членів ЄС, а саме Німеччини та Данії, є дуже серйозними, тож Європа не може їх ігнорувати.

«Оцінки (розвідок — ред.) свідчать, що Росія може бути готова випробувати обороноздатність НАТО або розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років. Щоб не допустити такого сценарію, ми повинні терміново посилювати власну безпеку — через масштабне зміцнення оборонної промисловості, а також активне засвоєння досвіду й технологічних рішень, які продемонструвала Україна», — наголосив єврокомісар.