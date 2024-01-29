Вето Угорщини на 50 млрд євро для України: Сіярто зробив заяву

Голова МЗС Угорщини наголосив, що це не двостороннє питання.

Питання 50 мільярдів євро для України від Європейського Союзу має вирішуватися у Брюсселі.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком, повідомляє Liga.net.

Втім, Сіярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова офіційна Угорщина змінити свою позицію з цього питання.

"Щодо розблокування 50 млрд євро для України – це не двостороннє питання. Тому ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі", наголосив відповів очільник угорського МЗС.

Разом з тим Сіярто зауважив, що Будапешт офіційно підтримує територіальну цілісність України та готовий надалі допомагати у гуманітарних питаннях. Втім, наголосив угорський дипломат, його країна як і раніше не буде постачати зброю для України.

Нагадаємо, в Угорщині різко змінили позицію щодо допомоги Україні. Країна заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Раніше Politico з посиланням на власні джерела пише, що Угорщина висунула нову вимогу щодо розблокування 50 млрд євро для України. Йдеться про те, що Будапешт може зняти своє вето, якщо фінансування буде переглядатися щороку.

Читайте також: