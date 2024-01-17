Вето Угорщини на 50 млрд євро для України: Фіцо підтримав Орбана

Йдеться про 50 млрд євро фінансової допомоги на чотири роки.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що виступає проти спроб змінити бюджет ЄС, щоб направити 50 мільярдів євро Україні. Його колега зі Словаччини Роберт Фіцо підтримав це вето.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресконференцію Орбана та Фіцо.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, що, на мою думку, нам потрібно зробити, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС. Але віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед є порушенням суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС. він зауважує, що для допомоги Києву має бути створений механізм, що базується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу.

Тим часом Фіцо сказав, що Словаччина підтримує Угорщину. За словами голови словацького уряду, країна не підтримає жодних "обмежень прав" Будапешту в ЄС. Він заявив, що незгода Орбана зі змінами бюджету ЄС "законна".

"Уряд Словаччини підтримає пропозиції, які прем'єр-міністр Угорщини вже висунув або висуне", - сказав Фіцо.

Нагадаємо, Politico з посиланням на власні джерела пише, що Угорщина висунула нову вимогу щодо розблокування 50 млрд євро для України. Йдеться про те, що Будапешт може зняти своє вето, якщо фінансування буде переглядатися щороку.

Тим часом The Financial Times з посиланням на кількох європейських високопосадовців повідомило, що ЄС готовий до поступок Угорщині задля розблокування допомоги.

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