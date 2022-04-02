"Вето в нашій формулі немає": Подоляк розповів подробиці про формулу гарантій безпеки для України

Він заявив, що ця формула допоможе державі наступного разу не залишитись наодинці з агресором.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що в українській формулі про гарантії безпеки держави немає поняття "вето". Натомість формула передбачає ухвалення країнами-гарантами безпеки певного рішення, яке стає обов’язковим для виконання.

Про це Подоляк розповів в ефірі марафону "Єдині новини" на каналі "1+1" 2 квітня.

"Фантастика фантастикою, а реальність це реальність. Ми воюємо, конкретно Україна воює з Російською Федерацією. І будь-яка війна має закінчитись якимись юридичними домовленостями, в тому числі з Російською Федерацією. Є два варіанти: один класичний – двосторонній договір про мир, який ми мали б укласти з Російською Федерацією. Нас це не влаштовує. Є інша формула, яку якраз запропонував президент України: давайте зробимо багатосторонній договір, де буде багато країн-гарантів, в тому числі буде Російська Федерація однією зі сторін-підписантів. І вона на себе візьме зобов’язання перед Україною і перед іншими країнами. Це ключове", – розповів радник голови ОП.

"Тому, я думаю, тут не питання навіть вето (права РФ на вето – ред.), бо вето як такого в нашій формулі немає. Там є голосування більшістю країн. Більшість країн, які є гарантами, прийняли якесь рішення і воно є вже юридично ключовим, тобто для виконання обов’язковим. Тому ми не про вето говоримо, ми говоримо про те, що нам треба було знайти формулу, яка допоможе Україні не залишатись один на один на наступний раз з будь-яким агресором. Зважаючи на те, що в нас агресор зі зрозумілих причин як правило Російська Федерація (…), тому ми вважаємо, що якраз цей і буде договір про гарантії безпеки абсолютно ідеальним запобіжником проти будь-якої агресії з боку Російської Федерації", – пояснив Подоляк.

На його думку, українська формула про гарантії безпеки може стати формулою-основою для інших альянсів з безпекового погляду.

"Тому що сьогоднішні формати глобальної безпеки – від ООН через ОБСЄ до НАТО – сьогодні не вирішують ключове питання – як запобігти війнам в центрі Європи, з якою зіштовхнулась Україна", – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 30 березня представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що майбутні гарантії безпеки для України працюватимуть таким чином, що Росія не матиме права заборонити іншим держава допомогти захищатися країні.

Михайло Подоляк про те, наскільки чітко українська делегація прописує пункти на перемовинах

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