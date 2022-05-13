"Ви будете приємно здивовані": Стефанчук анонсував візит до України важливого гостя

"Ви будете приємно здивовані": Стефанчук анонсував візит до України важливого гостя

Наступного тижня до України прибуде іноземний політик, візит якого, мав би здивувати українське суспільство.

Цей гість прибуде на пленарне засідання Верховної Ради, де, ймовірно, виступить перед народними депутатами України.

Майбутній візит гостя анонсував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що наступного тижня ви будете приємно здивовані з нового гостя", - сказав він.

Утім, хто саме це буде, Стефанчук відмовився називати, лише перед цим сказав, що Україну вже відвідали 15 керівників парламентів інших країн.

"Я не буду спойлерити і розкривати дипломатичний канал, але ви будете подивовані з того, що буде відбуватися у нас на наступному пленарному засіданні", - зазначив спікер ВР.

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