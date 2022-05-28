"Ви коли-небудь тут жили?": Зеленський емоційно відповів на запитання журналістки про корупцію в Україні

"Ви коли-небудь тут жили?": Зеленський емоційно відповів на запитання журналістки про корупцію в Україні

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання про наявність корупції в державі сказав, що проблеми є в багатьох країнах. Він також сказав, що прагне провести відповідні реформи, але на них потрібен час.

Так, журналістка проєкту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS сказала: "Корупція в Україні досі існує і війна не змінила цього".

"Ви констатуєте зараз, Маріелло? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні? Ви тут жили? Ви коли-небудь тут жили?", – відповів Зеленський.

Тоді журналіста запитала у президента, чи хоче він виконати всі вимоги задля вступу України до ЄС?

"Ні-ні, моє питання до Вас інше було, Маріелло. Моє питання – чи Ви тут жили, в Україні? Ні. Як Ви можете говорити про те, що зараз в Україні корупція? Як так можна?" – відповів глава держави.

"Так, є проблеми. Проблеми є в багатьох країнах і в тому числі багатьох країнах Європейського Союзу. І я розумію, що там деякі речі, деякі реформи ще треба, і ми це хочемо зробити. І, до речі, не для Європейського Союзу, а самі для себе. На це потрібен час. Так а членами Європейського Союзу ви не стаєте завтра. Ми обговорюємо кандидатство", – додав Зеленський.

Журналістка сказала, що це може тривати десятиліттями, якщо взагалі коли-небудь станеться.

"Звідки ви знаєте? Просто цікаво. Ви все знаєте, Маріелло? Чому Ви мене не попередили?" – сказав з усмішкою президент.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що жодна альтернатива ЄС не є прийнятною для України.

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