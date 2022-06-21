"Ви маєте виграти": премʼєрка Данії виступила в Раді та звернулася до українців (відео)

"Ви маєте виграти": премʼєрка Данії виступила в Раді та звернулася до українців (відео)

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 21 червня виступила через онлайн-зв’язок у Верховній Раді України. Вона запевнила у готовності Данії посилювати санкції проти Росії, надавати Україні допомогу та підтримати кандидатство до ЄС.

Фредеріксен заявила про впевненість у перемозі України у війні з Росією.

Про це повідомили в пресслужбі парламенту.

"Шановні українці, від імені народу Данії хочу висловити свою глибоку повагу. Ви боретеся не лише за свою країну, ви боретеся за свободу всіх країн і за всі цінності. Ви маєте виграти, бо ніхто не хоче, щоби цю війну ми програли", – заявила прем’єрка Данії.

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Вона зауважила, що її держава та весь світ стоїть з українцями, згадавши про санкції проти РФ для послаблення її економіки.

"І ми ще не закінчили. Данія готова далі запроваджувати санкції та чинити тиск проти російської навали та Путіна", – запевнила Фредеріксен.

Вона також нагадала, що Данія постачає до України зброю, надає гуманітарну та фінансову допомогу, а також пообіцяла надалі робити все можливе для забезпечення країни всім необхідним.

Прем’єрка Данії сказала, що її держава підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС.

"Ви знаєте, шлях до членства в ЄС може бути тривалим. Є ті вимоги, які треба виконати, цього не можна змінити, але ми підтримуємо вас у кожному кроці. Ви належите до Європи та Європа належить вам", – наголосила Фредеріксен.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, усі 27 держав-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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