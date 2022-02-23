"Ви наші великі друзі": Зеленський подякував президентам Польщі та Литви за візит і підтримку

"Ви наші великі друзі": Зеленський подякував президентам Польщі та Литви за візит і підтримку

Український президент сказав, що держава цінує важливий внесок наших друзів у підвищення оборонних спроможностей країни.

Президент України Володимир Зеленський подякував за візит та підтримку президентам Польщі та Литви Анджеєві Дуді та Гітанасу Науседі.

Про це український лідер сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентами Польщі та Литви у середу, 23 лютого.

"Шановний пане президенте Анджей Дуда та пане президенте Гітанас Науседа, ви наші друзі, ви наші великі друзі. Особита присутність сьогодні в Україні президента Польщі та Литви – це дуже важливо. Вони приїхали підтримати Україну в дійсно непростий час і ми це дуже сильно цінуємо", ­– сказав Зеленський.

"Польща і Литва – партнери, які підтримують Україну і словом, і своїми справами. Ми цінуємо важливий внесок наших друзів у підвищення оборонних спроможностей нашої держави. Передані захисні шоломи, боєприпаси, ПЗРК "Stinger" – це все допомога наших друзів, які українські військові потребують", ­– наголосив президент України.

Нагадаємо, Дуда та Науседа прибули в Україну 23 лютого, щоб показати солідарність Зеленському на тлі агресії Росії.