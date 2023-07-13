"Ви нікому не потрібні": в Литві відповіли на погрози Лаврова через передавання Україні F-16

Колишній голова МЗС пояснив Лаврову, що його країні ніяк не можуть загрожувати F-16, оскільки вона нікому не потрібна.

Ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відповів на погрози голови МЗС РФ Сергія Лаврова, що передавання F-16 Україні може нібито чимось загрожувати Росії. Він заявив, що з Москвою вже давно ніхто не хоче мати нічого спільного, просто хочуть, щоб вона відчепилася від своїх сусідів і припинила окуповувати їхні землі.

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Про це він написав у себе в Twitter.

"Лавров знову погрожує, що війна не закінчиться, поки Захід не припинить спроб перемогти Росію. Нам набридло пояснювати, що Росія нікому не потрібна, ніхто не хоче мати з нею нічого спільного, до неї навіть огидно доторкатися. Єдина вимога – припинити анексію та окупацію сусідів", – зазначив ексміністр.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що передавання Україні літаків F-16 у Москві будуть розглядати як загрозу в ядерній сфері. Зі свого боку голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росії варто боятися не ядерної загрози, а українського солдата. Він додав, що Україна отримає винищувачі за графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пані міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен зазначила, що навчання українських пілотів на літаках F-16 може тривати 6-8 місяців.

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