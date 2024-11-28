"Ви опинитесь на лаві підсудних, а корейці будуть вільні": Кислиця різко відповів представнику КНДР

Постпред України відповів на слова представника КНДР про те, що "Захід розв’язує війни".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що керівництво КНДР рано чи пізно опиниться на лаві підсудний, а північнокорейський народ буде вільним.

Таким чином він відповів постпреду Північної Кореї Кім Сону, який звинуватив країни Заходу у "розв’язуванні воєн в Україні та на Близькому Сході", передає Укрінформ.

"Не збираюся коментувати вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом", – сказав Кислиця.

Він також нагадав, що Кім Сон представляє злочинний режим, який допомагає вести війну проти України.

"Рано чи пізно ви і ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, і рано чи пізно ваш народ буде вільний, після чого насолоджуватиметься демократією і свободою", – заявив Кислиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав три причини, чому Південна Корея не поспішає надавати Україні військову допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт заявив про неефективність солдатів КНДР у війні.

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