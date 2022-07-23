"Ви переможете": Джонсон потренувався зі ЗСУ на полігоні у Британії (яскраве відео)

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав навчальний полігон у Північному Йоркширі, де тренуються українські військові. Цей візит був зафіксований на відео.

На опублікованих кадрах видно, як Джонсон перебуває разом із групою, що відпрацьовує вуличні бої.

Відповідний ролик британський уряд опублікував у Мережі 23 липня.

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", – йдеться в тексті до відео.

На кадрах також зафіксовано, як Джонсон кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Прем’єр також розповів, що відвідав близько 400 українських військових, а протягом найближчих чотирьох місяців Британія підготує загалом близько 10 тис. бійців.

"Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти та що ви переможете. Дякую вам. Дякую, слава Україні!" – привітав військових Джонсон та почув у відповідь "Героям слава!".

Він наголосив, що українські сили досягнуть успіху та що пишається роллю Британії в цьому,

"Ми сподіваємося, що під час цієї війни почнуть відтісняти атаку путінського зла на Україну. Я знаю, що в результаті український народ досягне успіху. Я знаю, що українські сили досягнуть успіху. Я дуже пишаюся роллю, яку Британія відігравала досі. Але зрештою, все це – завдяки героїзму українських військових. Слава Україні!" – сказав Джонсон, і йому знову відповіли "Героям слава!".

Нагадаємо, за результатами опитування серед членів Консервативної партії, найбільші шанси отримати посаду голови політсили та прем'єра Британії має очільниця МЗС Ліз Трасс.

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