"Ви вирішили провести "дехімізацію" України?", — Зеленський про можливе застосування Росією хімічної зброї

"Жодної хімічної або будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі ніхто не розробляє", — заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні відповів на звинувачення Росії у нібито тому, що Україна розробляє бактеріологічну зброю та готує хімічну атаку.

"Російські пропагандисти сьогодні помітно пожвавішали. І дуже старалися.

Напевно, для того, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя. Проти Донбасу. Проти Харкова. Проти десятків інших міст. Прикрити новими звинуваченнями. Новими-старими фейками.

Вони звинувачують нас... Знову нас! Що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку.

Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших.

Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам собою показує, що це вони на таке здатні. Російські ж військові, російські спецслужби. Показує, що вони цього хочуть.

Вони вже робили такі речі у інших країнах. Так само! Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися. І самі робитимуть ще.

Знову і знову. Якщо їх не зупинити.

Як Молдову вони розірвали із Придністров'ям. Як Грузію розірвали з Абхазією. Як Україну розірвали з Донбасом та нашим Кримом.

А звинувачують нас! Тих, хто став жертвою. Тих, хто мусить захищатися. Боротися просто за своє право жити.

Самі приходять до нас на танках та з ракетами. Забирають чуже. Наш. Захоплюють.

Навіть соромляться показати своїх офіцерів! Ховають своїх генералів. Приховують від свого народу, що відправляють строковиків на цю війну, аби тільки сили вторгнення зробили побільше.

А ми винні! Нас усе звинувачують у нападках на нібито миролюбну Росію.

І що тепер? Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак? Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком? Фосфор? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю?

По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві у Харкові? По дитячій лікарні «Охмадит»? Або за лабораторіями, більшість з яких залишилися ще з радянських часів і займаються звичайною наукою. Звичайний! А не військовими технологіями.

Ми адекватні люди. Я Президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масової поразки на моїй землі ніхто не розробляє. І весь світ це знає. Ви знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь", — йдеться у заяві.