"Ви воюєте не проти "бандерівців", а проти народу": відомі росіяни звернулися із закликом до військових

Путін веде війну не заради Росії. Він веде її заради Путіна, йдеться у зверненні.
Російські діячі - члени "Антивоєнного комітету" звернулися з закликом до тих військових РФ, які зараз воюють в Україні, і до тих військових, які служать у стратегічних ядерних частинах, переведених Путіним у режим особливого бойового чергування, із закликом "припинити братовбивчу війну і не допустити війни світової та ядерної".
Відповідне звернення опублікував російський громадський діяч Михайло Ходорковський у вівторок, 1 березня.
"Можливо, у Росії ще не всі зрозуміли, що відбувається. Але ви, – ті, хто воює в Україні, – бачите це на власні очі. Ви бачите, що напали на чужу країну. Ви бачите, що вас змушують вбивати і росіян, і українців на славу людини, яка сидить у бункері. Ми не виключаємо, що завтра вам накажуть використовувати тактичну ядерну зброю по українських містах. Зупиніться. Не виконуйте злочинний наказ", – йдеться у зверненні.
"Путін веде війну не заради Росії. Він веде її заради Путіна. Заради його палаців. Заради його ураженого самолюбства. Заради його абсолютної влади. Заради його уявлень про реальність, які від цієї реальності дуже далекі", – наголошується в повідомленні.
Автори зазначили, що російські військові бачать на власні очі, що все, що казала їм путінська пропаганда – це жахлива брехня.
"Ви бачите, що ви воюєте не проти "нацистів" та "бандерівців", а проти народу. Для України це – Вітчизняна війна. З вами борються не лише ті, хто розмовляє українською мовою, а й ті, хто розмовляє російською. З вами борються росіяни, які живуть в Україні", – констатували підписанти звернення.
Автори звернення також заявили, що Путін уже програв цю війну. Все пішло не за його планом. Адже український народ єдиний, як ніколи, і світ єдиний у своїй підтримці України та в абсолютному засудженні Путіна. Зараз він розпочинає килимові обстріли українських міст. Ще трохи – і він пустить у хід ядерну зброю.
"Якщо не зупинити цю війну, слово "російська" буде покрита ганьбою, а незворотна ненависть між українцями та росіянами триватиме не одне покоління. Після "Градів" почнеться взаємне озвіріння. Ті, хто не боїться, виходьте на вулиці. Ті, хто боїться – чиніть опір словом. Якщо не зупинити Путіна, загине не лише Україна, а й Росія", – йдеться в заклику.
"Не виконуйте злочинні накази. Не вбивайте українців. Не знищуйте майбутнє Росії. Не знищуйте планету Земля", – резюмували автори повідомлення.
Учасники комітету:
- Михайло Ходорковський, громадський діяч
- Гаррі Каспаров, політик, 13-й чемпіон світу з шахів
- Сергій Алексашенко, економіст
- Сергій Гурієв, економіст
- Юрій Пивоваров, історик, академік РАН
- Євген Кисельов, журналіст
- Володимир Кара-Мурза, політик, історик
- Дмитро Гудков, політик
- Борис Зімін, підприємець
- Євген Чичваркін, підприємець
- Віктор Шендерович, письменник
- Юлія Латиніна, письменник, журналіст
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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