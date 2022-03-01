"Ви воюєте не проти "бандерівців", а проти народу": відомі росіяни звернулися із закликом до військових

"Ви воюєте не проти "бандерівців", а проти народу": відомі росіяни звернулися із закликом до військових

Путін веде війну не заради Росії. Він веде її заради Путіна, йдеться у зверненні.

Російські діячі - члени "Антивоєнного комітету" звернулися з закликом до тих військових РФ, які зараз воюють в Україні, і до тих військових, які служать у стратегічних ядерних частинах, переведених Путіним у режим особливого бойового чергування, із закликом "припинити братовбивчу війну і не допустити війни світової та ядерної".

Відповідне звернення опублікував російський громадський діяч Михайло Ходорковський у вівторок, 1 березня.

"Можливо, у Росії ще не всі зрозуміли, що відбувається. Але ви, – ті, хто воює в Україні, – бачите це на власні очі. Ви бачите, що напали на чужу країну. Ви бачите, що вас змушують вбивати і росіян, і українців на славу людини, яка сидить у бункері. Ми не виключаємо, що завтра вам накажуть використовувати тактичну ядерну зброю по українських містах. Зупиніться. Не виконуйте злочинний наказ", – йдеться у зверненні.

"Путін веде війну не заради Росії. Він веде її заради Путіна. Заради його палаців. Заради його ураженого самолюбства. Заради його абсолютної влади. Заради його уявлень про реальність, які від цієї реальності дуже далекі", – наголошується в повідомленні.

Автори зазначили, що російські військові бачать на власні очі, що все, що казала їм путінська пропаганда – це жахлива брехня.

"Ви бачите, що ви воюєте не проти "нацистів" та "бандерівців", а проти народу. Для України це – Вітчизняна війна. З вами борються не лише ті, хто розмовляє українською мовою, а й ті, хто розмовляє російською. З вами борються росіяни, які живуть в Україні", ­– констатували підписанти звернення.

Автори звернення також заявили, що Путін уже програв цю війну. Все пішло не за його планом. Адже український народ єдиний, як ніколи, і світ єдиний у своїй підтримці України та в абсолютному засудженні Путіна. Зараз він розпочинає килимові обстріли українських міст. Ще трохи – і він пустить у хід ядерну зброю.

"Якщо не зупинити цю війну, слово "російська" буде покрита ганьбою, а незворотна ненависть між українцями та росіянами триватиме не одне покоління. Після "Градів" почнеться взаємне озвіріння. Ті, хто не боїться, виходьте на вулиці. Ті, хто боїться – чиніть опір словом. Якщо не зупинити Путіна, загине не лише Україна, а й Росія", – йдеться в заклику.

"Не виконуйте злочинні накази. Не вбивайте українців. Не знищуйте майбутнє Росії. Не знищуйте планету Земля", – резюмували автори повідомлення.

Учасники комітету: