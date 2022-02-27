"Ви вщент знищили віковий міф про велич Росії": Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до українців

"Ви вщент знищили віковий міф про велич Росії": Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до українців

Кравчук, Кучма та Ющенко впевнені, що Україна вистоїть і переможе агресора.

Троє колишніх президентів України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко упевнені, що всі разом українці переможуть і вистоять, а Росія заплатить за свої злочини.

Про це йдеться у спільному зверненні до всіх українців світу.

"Український народе, звертаємось до всіх українців світу. Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок. Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави. Тих, хто збирає допомогу для армії. Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон. За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії", - зазначили вони.

Кравчук, Кучма та Ющенко впевнені, що Україна вистоїть і переможе агресора. Натомість Росія обов'язково заплатить за всі свої злочини.

Раніше голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до росіян та наголосив, що їх покарають за те, що вони роблять в Україні зараз. Спікер українського парламенту наголосив, що тепер усі бачать "гниле нутро росіян".