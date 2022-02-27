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"Ви вщент знищили віковий міф про велич Росії": Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до українців

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"Ви вщент знищили віковий міф про велич Росії": Кравчук, Кучма і Ющенко звернулися до українців

УНІАН

Кравчук, Кучма та Ющенко впевнені, що Україна вистоїть і переможе агресора.

Троє колишніх президентів України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко упевнені, що всі разом українці переможуть і вистоять, а Росія заплатить за свої злочини.

Про це йдеться у спільному зверненні до всіх українців світу.

"Український народе, звертаємось до всіх українців світу. Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок. Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави. Тих, хто збирає допомогу для армії. Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон. За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії", - зазначили вони.

Кравчук, Кучма та Ющенко впевнені, що Україна вистоїть і переможе агресора. Натомість Росія обов'язково заплатить за всі свої злочини.

Раніше голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до росіян та наголосив, що їх покарають за те, що вони роблять в Україні зараз. Спікер українського парламенту наголосив, що тепер усі бачать "гниле нутро росіян".

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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