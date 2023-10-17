"Ви все одно помрете, навіщо вам балотуватися": військова "рознесла" ідею виборів під час війни

Військовослужбовиця Леся Ганжа назвала розмови про вибори під час війни "плювком в обличчя бійцям на фронті".

Українська журналістка і військовослужбовиця, операторка FPV-дронів Леся Ганжа розповіла, як ставиться до ідеї провести вибори в України під час війни.

Своєю думкою вона поділилася у Facebook.

"Плювати в обличчя тим, хто на фронті"

На думку Лесі Ганжі, говорити зараз про вибори – це плювати в обличчя тим, хто на фронті.

"Адже саме вони будуть вилучені з виборчого процесу без змоги повноцінно висуватися, проводити виборчу кампанію і навіть проголосувати. Усі ці байки про організацію голосування онлайн – це читки для приїжджих і поле для майбутніх маніпуляцій при підрахунку", – каже військовослужбовиця.

Вона уточнила, що має на увазі виборче право бійців, які перебувають на фронті, а не геть усіх військових.

"Ті, хто перебувають у Київському котлі чи на героїчному Тернопільському напрямку, звісно, зможуть реалізовувати свої виборчі права. Ті, хто в окопі чи в танку на лінії зіткнення – ні. Бо вони не зможуть сказати ворогу почекати, допоки вони зустрінуться з виборцями чи візьмуть участь у дебатах", – зазначає журналістка.

У Лесі Ганжі склалося враження, що пішовши в армію, воїни втратили свої громадянські права.

"Поки ми воюємо з окупантами, тилові політики вирішили нашвидокуруч виключити нас із політичного життя. Рішення проводити вибори під час війни я розумію як конкрентний меседж воїнам: ви все одно помрете, так х**і (навіщо. – Ред.) вам балотуватися", – зазначає вона.

Кому вигідні вибори під час війни

"Я не дуже бачу політичну партію, якій вигідні вибори просто зараз: влада і так при владі й лишиться при владі, опозиція і так в опозиції і лишиться в опозиції", – розмірковує Ганжа.

На її думку, вибори можуть бути вигідні лише політтехнологам, "які вже кілька років без корму".

"Саме вони зараз розгойдують тему з виборами, саме їм, як я бачу, потрібні вибори понад усе, навіть більше ніж Україна", – підсумувала Леся Ганжа.

Коли відбудуться вибори в Україні: останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій.

Водночас він запевнив, що не тримається за владу.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив проведення виборів в Україні наступного року, бо про це "міжнародні партнери надсилають сигнали".

Зокрема, американський сенатор Ліндсі Грем висловив думку, що вибори в Україні мають відбутись наступного року, попри те, закінчиться війна чи ні.