"Ви звідки?": Трамп обурився через питання журналіста про зневагу Путіна до нього

Очільник Штатів не вважає, що диктатор його зневажає.

Президента США Дональда Трампа запитали, чи вважає він, що Путін зневажає його, атакуючи Україну. Це викликало в американського лідера майже обурення. Політик дорікнув журналісту за те, що той буцімто підірвав довіру до свого видання.

Своїми думками американський лідер поділився з журналістами на борту літака Air Force One.

Діалог журналіста з Трампом

– Чи ви вважаєте, що Путін проявляє зневагу до вас, атакуючи Україну?

– Хто, Путін? Він зневажає мене? Ви звідки?

– Я з Washington Post

– Ви серйозно підірвали до себе довіру, як до ЗМІ.

Нагадаємо, Україна може піти на часткове припинення вогню з Росією, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу. Йдеться про відмову від ударів за допомогою безпілотників і далекобійних ракет, а також припинення бойових дій у Чорному морі.

Читайте також: