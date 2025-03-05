"Просити вибачення ніхто не буде": Клімкін спрогнозував подальші стосунки Зеленського і Трампа

Відмова Києва швидко рухатися у тому руслі, яке пропонує Вашингтон, призведе лише до того, що американці будуть працювати з Путіним “через нашу голову”.

Примирливий допис президента України Володимира Зеленського стосовно невдалого спілкування у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, був попередньо домовлений у Білому домі.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в коментарі LIGAnet.

“Реакція, очевидно, домовлена з Білим домом, були різні канали спілкування”, — зазначив він.

Однак, на думку дипломата, відвертих вибачень від Києва не буде.

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“Очевидно, що просити вибачення ніхто не буде, це принизливо. Але сказати, що шкодуємо про те, що відбулося — це власне те, що потрібно. І емоційно частина людей в Білому домі, і в оточенні Трампа дійсно вважає, що ця фраза потрібна для того, щоб рухатись далі”, — сказав він.

За словами Павла Клімкіна, відмова Києва швидко рухатися у тому руслі, яке пропонує Вашингтон, призведе лише до того, що американці будуть працювати з Путіним “через нашу голову”.

"В чому альтернатива? Американці говорять дуже жорстко і цинічно: для чого ви воюєте?.. Якщо ви хочете битися заради того, щоб битися, то це без нас, ми не можемо більше так фінансувати, як фінансували. Крім того, нам потрібен Путін, щоб говорити з ним з інших питань. І ми хочемо швидко домовитись", — наголосив ексміністр.

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі президент України Володимир Зеленський залишив адміністрацію США з порожніми руками, а відносини між обома державами опинилися у руїнах. Тож тепер для усунення частини збитків докладаються серйозні зусилля.

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