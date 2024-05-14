Вибір нового міністра оборони РФ свідчить про підготовку Путіна до конфлікту з НАТО – The Telegraph

Андрій Бєлоусов – більше вміє працювати вдома з колонками даних, ніж з танками, але водночас він може бути ключовою фігурою у військових зусиллях Москви та в її конфлікті з НАТО.

Президент Росії Володимир Путін обрав новим міністром оборони Андрія Бєлоусова, якого називають найбільш обдарованим економістом Кремля, і визначив для нього чітку місію – здобути перемогу в Україні та підготувати РФ до довготривалого конфлікту проти НАТО.

Про це йдеться у статті видання The Telegraph.

У публікації йдеться, що, на перший погляд, Бєлоусов не відповідає шаблону російського міністра оборони. Відомий своїми майстерністю в роботі з електронними таблицями та розумінням кейнсіанської економіки, він більше вміє працювати з колонками даних, ніж із танками.

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"Але Володимир Путін обрав пана Бєлоусова, якого називають найобдарованішим і найнеліберальнішим економістом Кремля, і поставив йому чітку місію – перемогти в Україні та підготувати Росію до довготривалого конфлікту проти НАТО", – зазначається у статті.

Ці проєкти Путін вважає центральними у своєму спадку як російського лідера, і він хотів, аби на цю посаду був призначений бюрократ, а не військовий. Попереднього міністра оборони Сергія Шойгу критикували за нездатність подолати бюрократичну інерцію, яка підриває військові зусилля РФ.

Зазначається, що Бєлоусов, лояльний до Путіна, відомий своїм гострим аналітичним розумом і схильністю до цифр.

Президент Росії перевів економіку та суспільство на воєнні рейки. Війна стала нормою в цій країні. І призначення міністром оборони економіста підкреслює цей ментальний зсув.

Очікується, що Бєлоусов застосує зовсім інший, орієнтований на цифри, підхід, аніж Шойгу. Нещодавно новоспечений міністр оборони взяв на себе відповідальність за проєкти безпілотників, просуваючи плани зі створення більшої кількості ключових видів зброї та навчання більшої кількості операторів.

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Бєлоусов безшумно заповз на вершину. Від 2012 року він був міністром економічного розвитку, потім – радником Путіна з питань економіки, а потім – віцепрем'єром. До залучення до кремлівської команди Бєлоусов працював аналітиком у Міністерстві торгівлі, а потім – фінансовим директором в офісі прем’єр-міністра. Зазначається, що це резюме може здатися нудним, але це саме той досвід, якого шукає Путін.

Автори статті звернули увагу, що війна в Україні переросла у війну на виснаження, яку на думку Путіна, він може виграти. Президент РФ підписав угоди про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном, перевів цивільну промисловість на виробництво зброї, а також дав поштовх мобілізації сотень тисяч чоловіків, зокрема засуджених.

Це дало Росії матеріальну перевагу в Україні та дозволило їй компенсувати майже 1000 людських втрат на день.

"Іншими словами, Путін вірить, що кількість над якістю переможе в Україні і, що важливо, кине ширший виклик НАТО, – конфлікт, до якого він готував свої війська інтенсивніше після свого вторгнення до України 2022 року. Бєлоусов – путінський рахівник і бюрократ у сірому костюмі – зараз готує Росію до конфлікту з НАТО", – резюмували автори матеріалу.

Нагадаємо, на думку секретаря РНБО України Олександра Литвиненка, кадрові перестановки у вищому командуванні РФ свідчать, що Путін готується до "війни на виснаження".

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