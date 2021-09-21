Вибори до Держдуми РФ: ЦВК опрацювала 100% протоколів, перемогла партія Путіна

Явка виборців на виборах в Держдуму склала 51,58%.

Російська центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на виборах у Держдуму. Згідно з ними, у нижню палату парламенту пройшли 5 політичних партій.

Про це у вівторок, 21 вересня, повідомляє Meduza.

Найбільшу підтримку виборців здобула провладна партія "Єдина Росія". У Держдуму увійдуть понад 300 членів політсили.

Результати виборів у Росії:

"Єдина Росія" – 49,82% голосів виборців;

Комуністична партія – 18,93%;

Ліберально-демократична партія – 7,55%;

"Справедлива Росія – За правду" – 7,46%;

"Нові люди" – 5,32%.

Так, по одномандатному округу "Єдина Росія" отримала 198 місць у Держдумі, КПРФ – 9, "Справедлива Росія – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родіна", "Партія росту" та "Громадянська платформа" – по 1 місцю. Крім того, у парламент потрапили 5 самовисуванців.

Цілком очікувано партія Володимира Путіна здобула конституційну більшість, яка необхідна для схвалення законопроєктів.

Явка виборців на виборах в Держдуму склала 51,58%.

Остаточні підсумки виборів ЦВК має намір підвести в п'ятницю, 24 вересня.

Нагадаємо:

Вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня.

тривали три дні — 17-19 вересня. Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували. Людей організовано вивозили автобусами до Ростовської області, поїли там шампанським та організували в захоплених містах та селищах пункти для електронного голосування. Жителі поневолених територій переконують — на вибори пішли переважно бюджетники, бо не мали іншого вибору.

Людей організовано вивозили автобусами до Ростовської області, поїли там шампанським та організували в захоплених містах та селищах пункти для електронного голосування. Жителі поневолених територій переконують — на вибори пішли переважно бюджетники, бо не мали іншого вибору. Зазначимо, що в Європейському Союзі та США заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.

до Державної думи Росії на окупованих територіях України. Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України.

Новини світу: жителі ОРДЛО голосували на виборах депутатів Держдуми Росії

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