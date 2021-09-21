Вибори до Держдуми РФ: ЦВК опрацювала 100% протоколів, перемогла партія Путіна

Явка виборців на виборах в Держдуму склала 51,58%.
Російська центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на виборах у Держдуму. Згідно з ними, у нижню палату парламенту пройшли 5 політичних партій.
Про це у вівторок, 21 вересня, повідомляє Meduza.
Найбільшу підтримку виборців здобула провладна партія "Єдина Росія". У Держдуму увійдуть понад 300 членів політсили.
Результати виборів у Росії:
- "Єдина Росія" – 49,82% голосів виборців;
- Комуністична партія – 18,93%;
- Ліберально-демократична партія – 7,55%;
- "Справедлива Росія – За правду" – 7,46%;
- "Нові люди" – 5,32%.
Так, по одномандатному округу "Єдина Росія" отримала 198 місць у Держдумі, КПРФ – 9, "Справедлива Росія – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родіна", "Партія росту" та "Громадянська платформа" – по 1 місцю. Крім того, у парламент потрапили 5 самовисуванців.
Цілком очікувано партія Володимира Путіна здобула конституційну більшість, яка необхідна для схвалення законопроєктів.
Явка виборців на виборах в Держдуму склала 51,58%.
Остаточні підсумки виборів ЦВК має намір підвести в п'ятницю, 24 вересня.
Нагадаємо:
- Вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня.
- Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували. Людей організовано вивозили автобусами до Ростовської області, поїли там шампанським та організували в захоплених містах та селищах пункти для електронного голосування. Жителі поневолених територій переконують — на вибори пішли переважно бюджетники, бо не мали іншого вибору.
- Зазначимо, що в Європейському Союзі та США заявили, що не визнають вибори до Державної думи Росії на окупованих територіях України.
- Своєю чергою, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму. Наразі правоохоронці фіксують усіх причетних до цього псевдоголосування: як з числа представників РФ, так і серед громадян України.