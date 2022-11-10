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Вибори до Конгресу США та ситуація на півдні України: головні новини ночі 10 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
1 хв
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Вибори до Конгресу США та ситуація на півдні України: головні новини ночі 10 листопада 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 10 листопада 2022:

  • Стало відомо, коли стане відоме остаточне рішення щодо виборів до Конгресу. Читати далі –>
  • Колишній президент США Дональд Трамп дещо розчарувався результатом проміжних виборів до Конгресу, але загалом задоволений. Читати далі –>
  • На тимчасово окупованих територіях ворог, залишаючи блокпости, мінує об’єкти. Читати далі –>
  • ЗСУ знищили 125 російських військових та склад з боєприпасами на півдні. Читати далі –>
  • Байден прокоментував вибори у США. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
355
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