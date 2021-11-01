Вибори мерів та депутатів: зафіксували низьку явку та майже 130 порушень

Вибори мерів та депутатів: зафіксували низьку явку та майже 130 порушень

Найбільше порушень - у Харкові.

На вибори, які відбулися 31 жовтня на Херсонщині, Черкащині, Вінниччині, Львівщині і у Харкові прийшло менше 30% виборців.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 листопада.

Поліцейські під час голосування всюди зафіксували 129 порушень. Більшість з них сталося у Харкові. Там, зокрема, відкрили два кримінальні провадження: одне за перешкоджання волевиявленню, інше - за фальсифікації.

Вибори очільника Харкова призначили після смерті попереднього мера. Геннадій Кернес помер майже рік тому від ускладнень коронавірусу. Його обов'язки виконував секретар міськради Ігор Терехов. Йому екзитполи, проведені одразу трьома компаніями, пророкують перемогу. Попередньо, за нього проголосували 53,8% харків’ян.

Його найближчий конкурент, а це колишній міський голова і народний депутат Михайло Добкін, за попередньою інформацією, має вдвічі менше голосів - за нього проголосувало 24,5% виборців.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Як повідомлялося, на виборчих дільницях у Харкові можна було зробити щеплення від COVID-19. Вакцинувалися понад 3 тисячі харків’ян.

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