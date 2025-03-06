Вибори під час війни: оточення Трампа веде переговори з українською опозицією

Четверо високопосадовців, наближених до Дональда Трампа, провели закриті переговори в Києві з основними політичними суперниками Володимира Зеленського. За даними трьох українських парламентаріїв і американського експерта з зовнішньої політики від Республіканської партії, обговорення відбувалися з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та представниками партії експрезидента Петра Порошенка.

Про це пише Politico.

Ключовою темою зустрічей стало питання можливого проведення дострокових президентських виборів в Україні. Через воєнний стан вони наразі відкладені, однак союзники Трампа впевнені, що Зеленський втратить підтримку через втому суспільства від війни та корупційні скандали. Попри те, що рейтинг чинного президента знижувався останніми роками, після конфлікту в Білому домі він знову зріс.

Згідно з останніми соцопитуваннями, Зеленський залишається фаворитом президентської гонки. Його підтримують 44% опитаних, а найближчий суперник – Валерій Залужний – має понад 20% відставання. Петро Порошенко отримав 10% підтримки, а Юлія Тимошенко – 5,7%.

Офіційно адміністрація США заперечує втручання у внутрішню політику України. Міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що Трамп не втручається у вибори, а лише прагне знайти партнера для досягнення миру. Однак сам Трамп неодноразово критикував Зеленського, називаючи його "диктатором без виборів", а директорка Національної розвідки Тулсі Габбард звинувачувала Київ у скасуванні голосування.

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Ключовим моментом переговорів стало можливе проведення виборів після тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Цю ідею також просуває Кремль, зацікавлений у зміні влади в Україні.

Хоча Тимошенко та Порошенко публічно заявляли, що вибори під час війни неможливі, вони, за даними POLITICO, активно контактують із представниками Трампа, позиціонуючи себе як потенційних партнерів США. "Люди Порошенка та Юлія, вони всі спілкуються з Trump World, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати", – розповів неназваний республіканський експерт.

Прессекретарка Тимошенко Наталія Лисова відмовилася коментувати інформацію про її участь у переговорах. "Ми поки не коментуватимемо це", – відповіла вона POLITICO.

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" відповіла на запит POLITICO щодо переговорів із представниками оточення Трампа, заявивши, що не просуває ідею дострокових виборів, але виступає за проведення чесних і конкурентних виборів після завершення війни. Водночас партія наголосила, що всі контакти передбачають обговорення бачення Порошенка щодо припинення війни, можливих компромісів та майбутнього мирного врегулювання.

З боку американських представників, які, за повідомленнями, брали участь у переговорах, поки що немає коментарів. Проте останні дії адміністрації Трампа, включно з припиненням військової допомоги Україні, підкреслюють посилення тиску на Київ.

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Оточення Трампа неодноразово натякало на необхідність зміни влади в Україні, якщо Зеленський не підтримає запропонований Вашингтоном мирний план, навіть якщо він включатиме значні поступки з боку Києва. Після конфлікту у Білому домі дискусія про відставку Зеленського лише загострилася. Деякі внутрішні політичні опоненти президента вже натякнули на необхідність відновлення відносин із США, що сприймається як критика дій чинної української влади.

"Ми бачимо, як деякі політичні фракції починають рухатися", – зазначив директор Українського інституту політики Руслан Бортник у коментарі POLITICO. За його словами, українські політики активно шукають неформальні контакти в оточенні Трампа, намагаючись продемонструвати свою готовність працювати з новою адміністрацією у Вашингтоні.

Заяви українських політиків останніми днями підтверджують цю тенденцію. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив на важливості діалогу з США. Дмитро Разумков, колишній спікер парламенту, закликав до створення спеціальної законодавчої групи для контролю за відносинами між Києвом та Вашингтоном.

Тим часом союзники Трампа у США продовжують чинити тиск на Зеленського. Сам Трамп заявив, що український президент "не залишиться при владі надовго", якщо не буде прогресу в переговорах. Радник з нацбезпеки Майк Уолц підкреслив, що США потрібен "лідер, який зможе мати справу з нами, домовлятися з росіянами і завершити війну". Сенатор Ліндсі Грем також припустив, що Києву, ймовірно, "доведеться знайти нового лідера", якщо Зеленський не змінить підхід до переговорів.

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На цьому тлі опоненти Зеленського, включно з колишніми союзниками, намагаються заручитися підтримкою оточення Трампа. За словами джерел POLITICO, вони позиціонують себе як "люди, з якими буде простіше працювати", на відміну від Зеленського, який займає жорстку позицію щодо переговорів.

Водночас голова Комітету із закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко застеріг, що вибори у воєнний час можуть бути на руку Кремлю. "Це піде лише на користь Москві", – заявив він у подкасті Power Play видання POLITICO.

"Я вважаю, що Трампу байдуже, чи будуть в Україні вибори чи ні. Це наратив Путіна, мета Путіна. Трамп використовується Путіним, щоб нав'язати вибори Україні з однією метою — підірвати нас зсередини. Він хоче прибрати Зеленського, бо він є символом нашого опору. Путін розуміє, що виборча кампанія під час війни буде руйнівною для нашої єдності та нашої стабільності", — сказав він.