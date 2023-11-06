Вибори під час війни: у Раді заявили про "сумніви в легітимності" такого президента

Веніславський заявив, що обраний під час війни президент навряд чи вважатиметься легітимним.

Президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, повідомляє LIGA.net.

Коментуючи питання президентських виборів під час війни, Веніславський пояснив, що навряд чи вдасться забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права в умовах воєнного стану.

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Перш за все, йдеться про українців-жителів тимчасово окупованих територій, і тих, хто виїхали за кордон та не повернулися. За словами нардепа, в обох випадках забезпечити реалізацію виборчого права для цих груп людей "дуже складно".

Веніславський також переконаний, що в разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

"Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був", — зазначив народний обранець.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Володимир Зеленський зараз зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.

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