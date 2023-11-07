Вибори під час війни: в ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського

У Конституції прописано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави.

Центральна виборча комісія України не отримувала жодної інформації про можливе підготування до президентських виборів у березні 2024 року. Відповідно до Конституції, вибори під час воєнного стану не проводяться.

Про це розповів про заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, повідомляє "Радіо Свобода".

Дубовик нагадав, що президент Володимир Зеленський напередодні запропонував парламенту вкотре подовжити воєнний стан на 90 днів – тобто щонайменше до лютого 2024 року. Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.

ЦВК не отримувала повідомлень про підготовку до виборів

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"Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми – незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента України призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів", – повідомив Дубовик.

Він також зауважив, що за графіком, виборчий процес мав би розпочатися наприкінці грудня 2023 року.

Чи будуть подовжені президентські повноваження Зеленського

Заступник очільника Центрвиборчкому відповів на запитання про те, чи будуть повноваження президента а згодом і Верховної Ради автоматично подовжені 2024 року.

"Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень", – наголосив Дубовик.

"Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час", – додав він.

Тож президент і парламент мать виконувати свої повноваження до наступних виборів.

Нагадаємо, напередодні нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Зеленський начебто ухвалив рішення провести наступні президентські вибори 31 березня 2024 року.

Однак у відеозверненні 6 листопада Зеленський заявив: "Вважаю, що зараз вибори не на часі".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський: Вибори не на часі!

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