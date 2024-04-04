Вибори під час війни: як ставляться українці до такої ідеї – опитування

За результататми соцопитування, дві третини українців проти виборів президента і Верховної Ради під час війни.

Більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

Вибори президента

Найбільше українці не підтримують ідею виборів президента під час воєнного стану – 67% (49% "однозначно не підтримують", а 18% – "скоріше не підтримують").

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Підтримують ідею президентських виборів під час воєнного стану 30% опитаних (17% – однозначно, 13% – скоріше так).

У розрізі по регіонах думка українців щодо виборів президента, як не дивно, є приблизно однаковою.

У віковому розрізі за проведення виборів президента найбільше виступають молоді люди 18−35 років.

Вибори до Верховної Ради

33% опитаних громадян підтримують вибори до Верховної Ради під час війни (18% – однозначно так, 15% – скоріше так, ніж ні). А 63% не підтримують (44% однозначно проти, 19% – скоріше ні).

Місцеві вибори

За проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану висловилися 39%. Проти – 57% опитаних.

Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій) з 17 до 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.

Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, у листопаді 2023 року всі політичні сили, які представлені у Верховній Раді, підписали меморандум про проведення наступних виборів лише після закінчення воєнного стану.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій. У Держдепі США заявили, що ставляться з розумінням до позиції Києва, що вибори не можуть бути проведені під час війни.